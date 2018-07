Sommerloch mal anders: Ein Stück Straße in Mönchengladbach hat es zu Ruhm gebracht - als „Deutschlands schönstes Schlagloch“. Und als Beleg dafür, dass ein Missstand nicht unbedingt für Stunk und Streit sorgt.

Mönchengladbach. Die Verwandlung vollzieht sich im Schutz der Dunkelheit. Über Mönchengladbach ist der Abend hereingebrochen, als sich in einer Parkbucht an einer Straße im Norden der Stadt am Niederrhein etwas tut. Aus einem Schlagloch, dem Inbegriff städtischer Zerfallserscheinungen, wird ein Kunstwerk - ein Goldfischteich. Und wenig später „Deutschlands schönstes Schlagloch“, gefeiert im Internet und mittlerweile unterstützt von einem „Komitee zur Rettung und Erhaltung schöner Schlaglöcher“.

Es ist eine kuriose Geschichte, die Maren Dörwaldt erlebt hat. „Das hätte nun wirklich niemand gedacht“, sagt die 33-Jährige. Erst kürzlich hat sie ihre Anonymität abgelegt und öffentlich erklärt: Das war ich. Ich habe das Schlagloch verschönert. Vorher war sie sich bei der Sache zu unsicher: „Ich wusste ja nicht, dass die Stadt es mit so viel Humor aufnimmt, wie sie es letztendlich getan hat.“

Was ist passiert? Maren Dörwaldt erzählt es so: Schon vor einiger Zeit hatte sie ein Schlagloch entdeckt in Mönchengladbach. Es war rund und tief, es weckte ihre Kreativität. Dörwaldt ist nebenher Künstlerin, sie denkt an einen Teich. „Ich finde es nett, wenn die Leute über eigentliche Ärgernisse lächeln müssen“, sagt sie.

Das Problem: Das Loch liegt mitten auf der Straße. In einer Parkbucht findet sie aber bald den perfekten Ort für ihr Vorhaben. In dem Schlagloch modelliert sie eine idyllische Teich-Landschaft: Sie setzt eine Goldfischfigur ein und drapiert Pflänzchen und Muscheln. Dann überzieht sie das Ensemble mit durchsichtigem Harz. Das Werk ist fertig. Auf Instagram schreibt sie dazu „#Projekt_Sommerloch“.

Wenig später berichten Medien. „Das wohl schönste Schlagloch der Stadt“, schreibt die „Rheinische Post“, „Bild“ nennt es kurz darauf „das schönste Schlagloch in NRW“. Und die örtlichen Straßenbetriebe geben eine Mitteilung über „Deutschlands schönstes Schlagloch“ heraus. Mönchengladbachs Mini-Krater wird sehr bekannt.

Das Erstaunliche daran: Die „Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe“ sind eigentlich so etwas wie der natürliche Feind des ganzen Projekts. Sie sollen die Straßen in Ordnung halten - zu den Kernkompetenzen zählt es daher, Schlaglöchern möglichst zügig den Garaus zu machen. Auch für die Parkfläche gab es bereits den Auftrag für Verfüllungen. Mehrmals zogen die Arbeiter unverrichteter Dinge ab, weil alles zugeparkt war.

Die Geschichte endet aber anders, als man befürchten musste: Die Straßenbetriebe rühren das Loch nicht an. „Nach Inaugenscheinnahme der Situation vor Ort“ sei die Entscheidung gereift, „diese besondere Gestaltungsidee zu unterstützen“, formuliert eine Sprecherin.