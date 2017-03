Mönchengladbach. Neun am Fahrbahnrand geparkte Pkw sind am Sonntagmittag in Mönchengladbach beschädigt worden.

Laut Polizei wurden die Fahrzeuge im Zeitraum 12.00 bis 13.30 Uhr an der rechten Fahrzeugseite und teilweise an der Motorhaube, vermutlich durch einen scharfkantigen Gegenstand, mutwillig beschädigt. Zu dieser Zeit hatte bei dem nahe gelegenen Reitsportverein eine Veranstaltung stattgefunden. Die Polizei fragt nun: Wer ist in dieser Zeit an besagter Örtlichkeit vorbei gekommen und kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen machen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise werden unter Telefon 02161-290 erbeten.