Im neuen Stadtmauerhaus gegenüber dem Museum eröffnet am 10. Juni das Café-Restaurant „Marasol“.

Am Abteiberg mag Deutschlands Museum des Jahres 2016 stehen – aber wer sich im Anschluss an einen Ausstellungsbesuch noch auf ein Glas Wein, einen Kaffee oder ein leckeres Häppchen niederlassen wollte, schaute bisher in die Röhre. Eine eigene Gastronomiefläche hält das Haus nicht vor. Dabei bleibt es zwar auch, doch genau gegenüber, im neuen, von Architekt Burkhard Schrammen gestalteten „Stadtmauerhaus“, geht am Samstag, 10. Juni, eine neue Gastronomie an den Start. Eine, die „mit dem Museum zusammenarbeiten wird, wenn dort Veranstaltungen stattfinden“, sagt Betreiberin Maria Opificius.

Auch die obere Hindenburgstraße könnte belebt werden

„Marasol“ heißt das Café-Restaurant der gebürtigen Brasilianerin, die zuvor zehn Jahre die AOK-Großküche in Grevenbroich leitete und sich nun mit der Selbstständigkeit einen Traum verwirklicht hat. „Ein Kunstwort aus meinem Vornamen Maria und dem spanischen ,sol’ für Sonne“, erklärt Opificius. Damit ist der kulinarische Rahmen abgesteckt – fast. Spanisch-mediterran wird es zugehen im Marasol, aber mit bayrischem Einschlag. Dafür zeichnet Koch Stefan Wächter verantwortlich, ein Bayer, der lange in Spanien, Mittel- und Südamerika arbeitete. „Alpenküche und spanische Küche in Tapasform“ will er anbieten – „Flying Tapas“, frisch zubereitet, die nach und nach aus der Küche nachgeliefert werden, ohne dass man sie explizit bestellt hat; man wählt aus und zahlt nur für das, worauf man gerade Appetit hat.

So können sich die Gäste etwa auf „G’zupfte Sau“ (Bayrisches Pulled Pork) freuen. „Das Format der Flying Tapas habe ich im Stuttgarter Raum schon sehr erfolgreich ausprobiert, für Gladbach ist es neu“, sagt Wächter. Und schielt natürlich auch ein wenig auf die vielen Spanier, die in der Stadt leben.

40 Sitzplätze im Innenbereich wird es geben, weitere 20 auf der Terrasse, die in den nächsten Wochen noch entsprechend gestaltet wird. Architekt Schrammen sieht eine Symbiose zwischen seinem Neubau, in dem bis auf eine Büro- und Atelierfläche im ersten Obergeschoss bereits alle Einheiten vermietet sind, und der Gastronomie. „Das Gebäude mit seiner Vertäfelung und seiner Leichtigkeit hat ja auch etwas Spanisches“, sagt Schrammen. Ihm schwebt vor, dass man in einem weiteren Schritt auch die Außenfläche vor besagter Atelierfläche noch in ein Gastronomiekonzept einbinden könnte.

Für Makler Frank Mund ist das neue Restaurant, das von 9.30 bis 21.30 Uhr geöffnet haben, auch Frühstück und A-la-carte-Küche anbieten und eine kleine Vinothek vorhalten wird, im Kontext der gesamten Oberstadt eine „Initialzündung für das Quartier, das hier entsteht“. Schrammen sagt: „Vor diesem Hintergrund ist es besonders wichtig, schon am Anfang das Bestmögliche zu erreichen.“