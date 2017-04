Mönchengladbach. In der Tatzeit zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 9:00 Uhr wurde ein Nandu aus seinem Gehege im Odenkirchener Zoo entwendet.



Der Nandu, verwandt mit dem Strauss, ist ca. 140 cm groß und 15-20 Kg schwer.



Da er über scharfe Krallen und viel Kraft verfügt, wurde das Tier wahrscheinlich von mindestens zwei Erwachsenen gefangen und dann in einer Kiste oder einem Sack abtransportiert.



Zeugenhinweise bitte an Polizei Mönchengladbach 02161-290