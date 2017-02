Närrischer Nachwuchs zeigt tänzerisches Können

Im Saal des Gasthofes Loers fand der Mariechenabend statt.

Im Saal des Gasthofs Loers herrscht Gewusel. Überall laufen Kinder in bunten Uniformen und Tanzkleidern umher, zupfen vorsichtig an ihren Röckchen und Hüten oder werden noch kurz geschminkt. Der Mariechenabend ist für viele Kinder der Höhepunkt im Mönchengladbacher Karneval. Hier haben sie die Gelegenheit, viele Tanzgarden auf einmal zu sehen oder sich selber zu präsentieren. Oft stecken viele Monate Training in den Darbietungen und die Kinder und Jugendlichen fiebern dem Nachmittag im Gasthof Loers schon lange entgegen.

Um das Programm zu entzerren, trat nur die Hälfte der Garden auf

„Ich bin echt gespannt, was die Kinder sich wieder alles haben einfallen lassen“, sagt Ex-Prinz Guido Ferfers. Er führt als Präsident durch den Mariechenabend. Da ihm die Jugendförderung am Herzen liegt, schaut er mit strahlenden Augen zu, wenn der Nachwuchs tanzt. „Wenn man sieht, was die Kinder hier leisten, dann mache ich mir um die Zukunft unseres Karnevals keine Sorgen“, sagt Ferfers. Seit dem vergangenen Jahr treten beim Mariechenabend nur die Hälfte der Tanzgarden auf. So soll das Programm entzerrt werden. Wer in der vergangenen Session nicht dabei war, durfte jetzt auftreten. Das Recht, als einzige Garde immer mit dabei zu sein, hat die Kinderprinzengarde. Deshalb trat sie als erste auf und zeigte ihren neuen Tanz. Das Kinderprinzenpaar Cedric I. und Vanessa I. saß im Publikum und schaute ganz genau hin. Normalerweise tanzen die beiden nämlich mit.

Nach dem Auftritt der Tanzgarde der Mennrather Sankhase hüpfte Hoppediz Josef Amend über die Bühne. Die KG Schwarz-Gold Rheydt und die KG Uehllöeker durften vor der Pause ihre Tänze zeigen. Dann brach Hektik aus. Nach der Pause sollte Annika Schmitz, das Solomariechen der KG Schwarz-Gold Rheydt, ihren Tanz zeigen. Doch auf zwei USB-Sticks war die Musikdatei kaputt. Schließlich gelang die Reparatur und Annika konnte auftreten. Wer ihren Tanz sah, begriff schnell, warum sie zu den größten Tanztalenten unter Gladbachs Nachwuchsmariechen gehört. In ihrer schmucken schwarz-gelben Uniform wirkte ihr Auftritt äußerst edel. Für sie gab es besonders viel Applaus.

Nach dem Auftritt der Garde aus Hardterbroich präsentierte die KG Dorfbroich ihr neues Duo. Die Wickrather Kreuzherren schickten ihre Tanzsterne. Die Karnevalsfreunde Schwarz-Gold Odenkirchen überraschten mit der neuen Showgarde „The new generation of crazy times“. Nach dem Auftritt der Kinder aus Genhülsen zeigte die Majorettengarde der Pescher Bambis, dass karnevalistischer Tanz als Twirling funktioniert.