Bis zum 10. September läuft die erste Auflage der „Parknächte“.

Seit gestern Abend und bis zum 10. September spielt sich am Schloss Dyck wieder Magisches ab: Mehrere Hundert Leuchten tauchen das Wasserschloss und die Parkanlage in verschiedene Farben, Bäume werden zum „Leben“ erweckt – und im englischen Landschaftspark bringen Licht- und Soundeffekte die Pflanzen zum „Tanzen“. An den insgesamt 15 Schauplätzen gibt es einiges zu entdecken: Die Besucher der „Parknächte“ erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das sich in einigen Punkten von den „Illumina“-Veranstaltungen unterscheidet.

Die Stiftung Schloss Dyck möchte alle Altersschichten ansprechen

Die Stiftung Schloss Dyck möchte mit der ersten Auflage der „Parknächte“ Menschen aus allen Altersschichten ansprechen. „Wir hoffen, dass es uns auch diesmal gelingen wird, viele Kinder und Jugendliche für die Veranstaltung zu begeistern“, sagt Stiftungsvorstand Jens Spanjer. Die Effekte im Park sollen die Besucher zum Staunen bringen. Ein Beispiel: das sogenannte Video-Mapping an der Nordfassade des Schlosses, die jetzt als einzige Seite illuminiert ist. Die 3D-Animation lässt unter anderem die Steine aus dem Gebäude kommen. Vier Minuten dauert das Spektakel. Viel Aufwand hat das Technik-Team um den gebürtigen Mönchengladbacher Richard Röhrhoff am Hauptspielort auch im englischen Landschaftspark betrieben. Dort erwartet die Besucher eine mitreißende Lichtinszenierung, die die Landschaft zum Leben erweckt.

Eindrucksvoll ist der „Baum der Wünsche“, in dem die Techniker dutzende Leuchten befestigt haben. Durch die wechselnden Farben wird die Struktur des Baumes mitsamt seiner Äste sichtbar – und über Lautsprecher „spricht“ er sogar mit den Besuchern: Er will alle zwei Minuten einen Wunsch erfüllen. Wer vor dem Baum steht und sein Handy zur Hand nimmt, soll mit einer speziellen App Wünsche an den Baum schicken können. Los geht’s jeden Abend um 20 Uhr, Ende ist um 24 Uhr. Die ersten Besucher werden um 18 Uhr in den Park gelassen, die letzten um 23 Uhr. Karten kosten Erwachsene 13 Euro, ermäßigt zehn. Kinder zwischen sieben und 16 Jahren müssen 1,50 Euro Eintritt zahlen. cka