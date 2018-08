Im Prozess wegen versuchten Mordes wurden die Aussagen der Eltern gehört, deren Sohn sie mit Hammer und Messer angegriffen haben soll.

Im Prozess wegen zweifachen versuchten Mordes ging es am Mittwoch um die Aussagen der Eltern des Angeklagten. Der 21-Jährige soll im Februar in Speick mit einem Hammer und einem Messer bewaffnet ohne Vorwarnung auf seine Eltern eingeschlagen und eingestochen haben. Bei dem Angriff erlitt der Vater eine Nasenbein- und eine lebensgefährliche Schädelfraktur mit Hirneinblutung, die Mutter mehrere Rippenfrakturen, eine Nasenbein- und eine Augenhöhlenfraktur.

Mutter darf ihren Sohn im Gerichtssaal umarmen

Im Gerichtssaal machten die Eltern von ihrem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch. Aber sie waren einverstanden, dass die Kammer die Aussagen bei der richterlichen Vernehmung vom Februar verlas. Die Mutter (59) hatte damals erklärt, ihr Sohn habe am Tatmorgen mit ihnen am Frühstückstisch gesessen und plötzlich einen Hammer hervorgeholt. Sie erinnere sich nicht mehr, wen von beiden er zuerst geschlagen habe, habe auch nicht bemerkt, dass ihr Mann zu Boden gefallen sei. Während sie mit ihrem Sohn rang, habe dieser sie mit dem Ellbogen am Kopf getroffen, ihre anderen Verletzungen könne sie sich nicht erklären.

Sie wisse sie noch, dass ihr Sohn irgendwann ins Nebenzimmer gegangen sei und sie daraufhin die Tür abgeschlossen habe. Sie und ihr Mann hätten dann vom Balkon aus um Hilfe gerufen. Nachdem die Polizei eingetroffen sei, seien sie und ihr Mann ins Krankenhaus gebracht worden.

Zu ihrem Sohn erklärte sie, er würde keinen Alkohol trinken, jedoch Drogen nehmen. Sie wisse auch um psychische Probleme ihres Sohnes, zweimal hätten sie einen Termin für ihn ausgemacht, die dieser aber nicht wahrgenommen habe. Trotz eines ersten Vorfalls im Oktober habe sie nie Angst vor ihrem Sohn gehabt. Zumindest tagsüber nicht, nur nachts, wenn er unter Drogen stehe. Daher habe sie nachts die Zimmertür abgeschlossen und ein Messer versteckt.

Der Vater des Angeklagten sagte in seiner Vernehmung aus, sein Sohn sei während des Frühstücks am Tatmorgen unruhig gewesen, habe schließlich hinter seinem Rücken einen Hammer hervorgeholt und ihm auf den Kopf geschlagen. Er sei wohl kurz ohnmächtig geworden, und habe danach als erstes gesehen, dass seine Frau mit dem Sohn raufe. Er habe dann vom Balkon aus um Hilfe gerufen. Als er ins Wohnzimmer zurückkam, habe er gesehen, dass sein Sohn weg war und seine Frau die Tür abschloss. Die Drogen wären der Grund für den Vorfall, sein Sohn wäre ansonsten ein nettes Kind.

Unter Tränen fragte die Mutter den Richter am Mittwoch, ob sie ihren Sohn umarmen dürfe, da das islamische Opferfest gewesen sei. Dieser gestattete es. Im weiteren Prozess wird das psychiatrische Gutachten vorgetragen.