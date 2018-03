Eine 14-Jährige könnte in Mönchengladbach Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mönchengladbach. Die 14-jährige Jugendliche habe sich am 15. März zwischen 17 Uhr und 19 Uhr am Busbahnhof in Mönchengladbach-Rheydt aufgehalten. Dort sei sie von zwei Männern im Alter von 18 bis 20 Jahren angesprochen worden sein. Im Polizeibericht heißt es, die beiden hätten die Jugendliche dazu animiert, Alkohol zu trinken, und seien danach gemeinsam vom Busbahnhof in Richtung des kleinen Parks an der Moses-Stern-Straße gegangen. Die 14-Jährige gab gegenüber den Beamten an, ab diesem Zeitpunkt ihre Erinnerung kurzzeitig verloren zu haben und danach wieder allein unterwegs gewesen zu sein.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es in dem Park zu einem sexuellen Übergriff kam. Daher werden nun Zeugen gesucht, die das Mädchen in Begleitung der beiden jungen Männer am Busbahnhof oder in dem Park gesehen haben. Hinweise können unter der Rufnummer 02161-290 abgegeben werden. red