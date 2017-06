Zeugenaussagen zufolge überholte der Motorradfahrer drei hintereinander fahrende Pkw und wollte wieder einscheren, als ihm ein Bus entgegen kam. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Mönchengladbach. Tödlicher Motorradunfall in Mönchengladbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigem Stand der Unfallermittlungen war ein 37-Jähriger mit seinem Motorrad gegen 12.30 Urh auf der Ritterstraße in Richtung der Straße "An den zwölf Morgen" gefahren. Zeugenaussagen zufolge überholte er insgesamt drei hintereinander fahrende Pkw und wollte wieder einscheren, als ihm ein Bus entgegen kam. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad und prallte etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr in Höhe der Straße "An den zwölf Morgen" gegen einen Baum.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb. Die Ritterstraße wurde für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Polizei sucht für die weiteren Unfallermittlungen den Autofahrer, der sich an der Spitze der drei überholten Pkw befunden hatte und entsprechend als letztes Auto von dem Motorradfahrer überholt worden war. Dieser und weitere Unfallzeugen melden sich unter Telefon 02161-290.