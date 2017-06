Der 36-Jährige war mit seinem Motorrad auf der Hindenburgstraße in Mönchengladbach unterwegs gewesen, als ein Pkw aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand losfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und glitt mehrere Meter über die Fahrbahn.

Mönchengladbach. Schwer verletzt worden ist ein Motorradfahrer, der mit einem Pkw zusammengestoßen war.

Laut Polizeibericht, war der 36-Jährige am Sonntag gegen 20.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Hindenburgstraße in Richtung Bozener Straße unterwegs gewesen. Gleichzeitig wollte ein 27-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand losfahren. Beim Zusammenstoß fiel der Motorradfahrer zu Boden. Der 36-Jährige glitt einige Meter über die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Sein Motorrad rutschte weiter und scharmmte zwei parkende Autos.

Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter Telefon 02161-290 zu melden.