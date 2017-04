Mord in Rheydt: Verdächtigter gefasst

Die Gladbacher Polizei teilt mit, dass der mutmaßliche Mörder der 47-Jährigen Nicole M. im spanischen San Sebastian verhaftet wurde. Die lange Suche nach dem Flüchtigen endete bereits am Donnerstag, so die Polizei weiter.

Seit Wochen war er auf der Flucht – der Mann, der in einer Wohnung an der Hohlstraße in Rheydt die 47-jährige Nicole M. getötet haben soll. Wie die Ermittler der Mordkommission „Nico“ gestern mitteilten, konnte der Tatverdächtige jetzt im spanischen San Sebastian festgenommen werden.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung waren nur wenige Hinweise auf den Aufenthaltsort des Asylbewerbers mit zwei Identitäten eingegangen. Erst durch aufwenige Recherechearbeit brachten die Ermittler auf die Spur des gesuchten Mannes.

Die Leiche von Nicole M. war am 3. März in der Wohnung des jetzt Festgenommenen gefunden worden. Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes wurde sofort Mordkommission eingerichtet. Die Obduktion des Leichnams hatte nicht nur ergeben, dass die Frau eines gewaltsamen Todes starb. Die Rechtsmediziner fanden auch heraus, dass Nicole M. schon drei Wochen tot in der Wohnung gelegen haben muss. Schnell erhärtete sich der Tatverdacht gegen den Mann, der in der Wohnung gemeldet war. Doch der war längst geflüchtet.

Nach ihm wurde per Haftbefehl wegen Totschlages zunächst in Deutschland öffentlich gefahndet. Als sich der Verdacht erhärtete, dass er sich ins Ausland abgesetzt hatte, wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.

„In aufwendiger Ermittlungsarbeit gelang es den Mitarbeitern der Mordkommission, die Umstände der Tat nach und nach zu verdichten. Als ebenso aufwendig ergab sich die Bestimmung des Aufenthaltsortes des vermutlich seit vielen Wochen flüchtigen Tatverdächtigen“, teilte Polizeisprecherin Cornelia Weber gestern mit. Wie genau die Mordkommission herausfand, dass sich der Gesuchte höchstwahrscheinlich in dem Ort San Sebastian in Spanien aufhält, ist noch nicht bekannt. Dies soll zu einem späteren Zeitpunkt in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Mutmaßlicher Täter war unter zwei Identitäten gemeldet

Der Mann, der sich zurzeit in einem spanischen Gefängnis befindet, soll vorher noch befragt werden. Dazu muss noch geklärt werden, ob der Tatverdächtige, der am Donnerstag um 14 Uhr mit Spezialkräften in San Sebastian festgenommen wurde, nach Deutschland ausgeliefert wird, oder ob Mitglieder der Mordkommission „Nico“ nach Spanien reisen.

Ungeklärte Fragen gibt es in diesem Fall noch genug: Warum musste Nicole M. sterben? Gab es ein Motiv? Spielten Drogen eine Rolle, so wie es einige, die ihn entfernt kannten, vermuten? In welchem Verhältnis stand die 47-Jährige zu dem Tatverdächtigen? War es Mord oder Totschlag? Die Haftbefehle gegen den Tatverdächtigen lauteten noch auf Totschlag, „aber das kann sich noch ändern“, sagte Gladbachs Polizeisprecherin Cornelia Weber gestern.

Und auch Folgendes haben sich viele Menschen gefragt: Wieso war der Mann, der jetzt festgenommen wurde, in zwei Ländern mit zwei unterschiedlichen Namen, Geburtsdaten und Herkunftsstaaten registriert worden?