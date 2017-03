Am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr kam es auf dem Gelände des Asylbewerberheims an der Carl-Diem-Straße in Mönchengladbach zu einem Brand.

Mönchengladbach. Am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 10 Uhr kam es auf dem Gelände des Asylbewerberheims an der Carl-Diem-Straße in Mönchengladbach zu einem Brand. Ein großer Wohncontainer, mit Platz für 30 Personen, fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer.

Laut Informationen der Polizei wurde ein Asylbewerber vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht mit dem Brand in Verbindung zu stehen. Merhere Bewohner der Unterkunft beschuldigten den Mann, ein Feuer gelegt zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Zeitung mitteilte, gab es bereits am Mittwoch einen Streit unter den Bewohnern. Worum es bei dem Konflikt ging, ist noch unklar. Sicher ist: Der festgenommene Mann war an dem Streit beteiligt.

Mittlerweile haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Lage unter Kontrolle. Der Brand ist gelöscht. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die insgesamt 90 Bewohner der Unterkunft wurden evakuiert.

Da der Wohncontainer aus Kunststoff besteht, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Über der Stadt bildete sich eine Rauchsäule. jp