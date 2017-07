Mönchengladbach . Hans Wilhelm Reiners hat gerade erst die Tour de France durch Mönchengladbach geschleust, jetzt verkauft der Mönchengladbacher Oberbürgermeister schon wieder das nächste Großereignis. Es geht Schlag auf Schlag. „Wir sind uns sicher, alles getan zu haben, so dass wir uns sicher keine Vorwürfe machen müssen“, sagt er im Innenhof des Rathauses und hält ein dickes Buch in der Hand. 11.497 Menschen haben darin unterschrieben, es ist die Gladbacher Bewerbungskladde für die EM 2024, der Borussia Park will Gastgeber sein. Rolf Königs, Präsident von Borussia Mönchengladbach, ist ungleich offensiver. „Diesmal“, sagt er so nonchalant, wie nur er das kann, „kommen sie nicht an uns vorbei. Wir sind dran!“

Tatsächlich ist Gladbach so etwas wieder Streber des Westens. In Düsseldorf stylen sie auf den letzten Drücker die Bewerbung durch, Montag muss sie beim DFB sein, am Dienstag lädt die Stadt zur PK. Die Tour de France hat in der Landeshauptstadt viele Körner gekostet. In Gelsenkirchen entschied der Stadtrat gestern Abend, dabei sein zu wollen. „Wenn nicht wir als Fußballstadt, wer dann?", sagt ein Stadtsprecher unserer Zeitung gestern. Man hat im Pott noch immer das Selbstverständnis, dass Tradition eben auch den DFB verpflichtet – mindestens auf Schalke und Dortmund.

In Dortmund war das Ganze eine schwere Geburt. Weil der Oberbürgermeister Ulrich Sierau einen Konflikt mit DFB und Uefa ankurbelte. „Wir zahlen, die kassieren. Wenn wir zusagen, kaufen wir die Katze im Sack“, sagte Sierau dem Magazin „11 Freunde“. Zu unüberschaubar die Kosten, vor allem in Sachen Sicherheit, schimpfte der OB. In der Tat hat es das 224-seitige Pflichtenheft der Uefa in sich: Ein Urinal je 85 Sitze, Einlaufkinder, die sich in einem 50 Quadratmeter-Raum vorbereiten zu haben - und Tausende Aufträge mehr. Ein Wahnsinn auf Papier. Am Ende die Bibel für die Bewerber und doch ein unerträglich straffes Korsett. Es bleibt trotzdem der Tenor: schaffen wir schon. Am Ende schwenkten sie auch in Dortmund um. Vielleicht war es auch nur taktisches Geplänkel in der sicheren Erkenntnis, dass der DFB am ollen Westfalenstadion ohnehin nie vorbeigehen würde.

Günstig wird das alles nicht. Aber große Sorgen macht sich außer Dortmund niemand. In Gelsenkirchen hat die WM 2006 die Stadt fünf Millionen Euro gekostet. Dafür gab es aber eine „Autobahnabfahrt Schalke“ - zu 90 Prozent von Bund und Land finanziert. Und eine Doppeltraktion der Straßenbahnlinie. Davon profitieren sie heute noch, sagt der Stadtsprecher. „Wenn man das rechnet, haben wir quasi 50 Millionen bekommen“, sagt er. Auch in Mönchengladbach sind sie locker. „Seriös berechnen kann man das jetzt nicht“, findet Sportdezernent Gert Fischer. Reiners spricht „von einer grundsätzlichen Entscheidung, die man erst einmal braucht“. Dann wird man schon sehen. Der Rat hat mit großer Mehrheit durchgewinkt. Dresden, Karlsruhe, Freiburg und Kaiserslautern sind hingegen schon vor Monaten abgesprungen.

Dass bis Montag Zeit bleibt, ist jenen geschuldet, die den ersten Abgabetermin Mitte Juni nicht schultern konnten. Mönchengladbach war auch damals schon bereit, sagt Reiners stolz. Chancen sehen statt Probleme wälzen – dazu haben sie sich jetzt entschieden am Niederrhein. Klein mag die Stadt sein, aber das Herz der Menschen für den Fußball ist groß, so die Kampagne. Idylle statt Großstadt wie Düsseldorf oder Köln. Jetzt sind sie dran. Vermutlich.