Am Samstag kam es in der Stadt zu langen Staus. Geschäftsleute prüfen Forderung nach Schadenersatz. Die 3500 Teilnehmer hatten aber viel Spaß bei der Veranstaltung.

Auf der Hohenzollernstraße knubbelte es sich: Auf mehreren hundert Metern staute sich der Verkehr. Wer es geschafft hatte, sich mit dem Auto in eine Nebenstraße zu retten, machte die Erfahrung, dass nach einigen hundert Metern der vermeintliche Ausweg eine Sackgasse war. Und wer abends nach 22 Uhr in die Bismarckstraße einbiegen wollte, stand vor Absperrgittern, weil noch Läufer unterwegs waren: Der Santander-Marathon mit dem weitgehend innerstädtischen 10,5-Kilometer-Rundkurs hat am Samstag rings um die Innenstadt zeitweise für einen Verkehrskollaps gesorgt – und für eine entsprechende Kritik. Die geht so weit, dass Geschäftsinhaber juristisch prüfen lassen wollen, ob sie Schadenersatz vom Veranstalter fordern können, weil sie und die potenziellen Kunden das Geschäft nicht mehr erreichen konnten.

Diese Kritik erreichte auch Veranstalter Micky Hilgers vom Hockeypark. „Wir werden uns in der Manöverkritik mit den Hinweisen und möglichen Schwachstellen beschäftigen und Konsequenzen für das nächste Jahr ziehen“, sagt Hilgers. Er macht aber auch deutlich, dass es intensive Vorbereitungen gab, um die Strecke bekannt zu machen und Auswege aufzuzeigen. „Wir haben Tausende Flyer verteilt: Jeder Haushalt an der Rundstrecke hat den sechsseitigen Faltplan mit Grafiken zur Strecke und zu den Umleitungen bekommen. Wir haben Zu- und Ausfahrten zu Innenstadt-Parkhäusern sowie den Krankenhäusern entwickelt. Und Umleitungsschilder an den wichtigen Ausfahrtstraßen aufhängen lassen“, sagt Hilgers. Eine Woche vor der Veranstaltung und am Veranstaltungstag sei außerdem eine mit mehreren Mitarbeitern besetzte Hotline geschaltet gewesen, die bei Problemen weiterhelfen sollte.

Auch eine Informationsveranstaltung habe es im Vorfeld gegeben – aber zu dieser sei niemand gekommen. 700 Helfer, darunter viele Verkehrskadetten, waren im Einsatz. Hilgers: „Die Strecke ist von der Polizei und von der Stadt genehmigt worden. Wir haben nach unserer Meinung alles getan, um alle Betroffenen umfassend zu informieren.“

Bei der Manöverkritik wird auch diskutiert, ob der Marathon weiterhin an einem Samstag oder künftig an einem Sonntag stattfinden soll. Hilgers: „Unser Konzept sieht so aus, dass wir Laufen mit Musik und abendlicher Party verbinden wollen. Und wir wollen über diese Ausrichtung Menschen in die Stadt holen. Ob wir das erreichen, wenn wir auf den Sonntag ausweichen, wage ich zu bezweifeln.“