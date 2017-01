Mönchengladbach. Ein 61-jähriger Mann versuchte am Donnerstag um 17.10 Uhr unerlaubterweise die Schienen an Gleis 9 am Hauptbahnhof zu überqueren. Auf seinem Weg kam er zu Fall und blieb auf dem Gleis liegen, auf welchem die S8 gerade anfuhr. Der Lokführer reagierte schnell und leitete sofort eine Notbremsung ein.

Durch das schnelle Reaktionsvermögen des 31-jährigen Lokführers konnte ein Unglück verhindert werden. Der junge Mann stand unter Schock und fuhr die Bahn nicht weiter. Bundespolizisten holten den 61-Jährigen aus dem Gleisbereich und brachten ihn zum Polizeirevier. Dem 61-Jährigen wurde eröffnet, dass seitens der Bundespolizei ein Strafverfahren aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet wird. Daraufhin konnte der Mann die Dienststelle verlassen.