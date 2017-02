Mönchengladbach. Am Sonntag gegen 00.10 h wurde ein 26-jähriger von einem ebenfalls 26-Jährigen auf der Kreuzung Brucknerallee/Mühlenstraße nach zunächst verbalem Streit mit einer Glasflasche schwer verletzt.



Die Polizei konnte den Täter noch in der Nähe des Tatortes in Gewahrsam nehmen konnte. Er wurde von aufmerksamen Zeugen wieder erkannt. Aufgrund von Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme veranlasst.



Die Streitursache ließ sich vor Ort nicht ermitteln. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am rechten Arm sowie am rechten Daumen und wurde einem Krankenhaus zugeführt.