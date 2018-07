Mönchengladbach. Im Schneidersitz ist ein 62-jähriger Mann am Niederrhein auf dem Dach einer Lok mitgefahren. Irgendwann klopfte er von oben ans Fenster des Lokführers, woraufhin dieser sofort bremste und in Höhe des Hauptbahnhofs Mönchengladbach zum Stehen kam. Der Mann sprang daraufhin herunter und rannte in den Bahnhof. Dort wurde er von der Polizei wegen eines Ladendiebstahls festgenommen und später in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Wie sich herausstellte, war er am Sonntag vom Bahnhof Mönchengladbach Rheydt aus mitgefahren. «Glück gehabt», sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Düsseldorf am Montag. Auf Züge zu klettern, sei wegen der unter Hochspannung stehenden Oberleitungen äußerst gefährlich. dpa