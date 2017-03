Mönchengladbach. Mehrere Anrufer meldeten am Samstagnachmittag Rauchentwicklung auf dem Dach eines Gargagenkomplexes an der Ludwig-Weber-Straße in Mönchengladbach. Bei Eintreffen der Feuerwehr griffen die Flammen auf eine etwa 12 Meter hohe Kiefer, die sich direkt hinter den Garagen befand, über. Mit einem Schnellangriffsrohr konnte der brennende Baum schnell gelöscht werden.

Auf dem Garagendach hatten sich aus bisher unbekannter Ursache trockene Kiefernnadeln entzündet. Das direkt angrenzende mehrgeschossige Wohngebäude blieb verschont. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.