Mönchengladbach. Am Dienstag hat sich um 14.45 Uhr auf der Waldnieler Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinwagen und einem Lkw ereignet. Der LKW-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Eine 55-Jährige befand sich mit ihrem Renault Clio an der Kreuzung Waldnieler Straße/ Sternstraße auf der Rechtsabbiegerspur, als links an ihr ein Lkw vorbeifuhr. Als der Lkw in Höhe des Renault Clio war, scherte er nach rechts aus und kollidierte mit ihm. Hierbei verkeilten sich die Fahrzeuge und der Clio wurde bis in den Kreuzungsbereich mitgezogen. Trotz mehrfachen Hupens der Clio-Fahrerin und andere Autofahrer, fuhr der Lkw-Fahrer in Richtung Monschauer Straße davon.

Bei dem flüchtigen Lkw soll es sich um einen 40-Tonner handeln. Er war blau und hatte einen Auflieger in Form einer offenen Pritsche. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zu dem flüchtigen Lkw oder Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290.