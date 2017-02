Mönchengladbach-Stadtmitte. Am Samstagmorgen erreichte die Feuerwehr Mönchengladbach der Notruf, dass auf der Lüpertzender Straße ein Linienbus im Bereich des Motors brennen sollte. Personen befanden sich nach Auskunft des Meldenden nicht mehr im Bus.



Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte bereits eine große dunkle schwarze Rauchwolke sehen. Beim Eintreffen brannte der Bus am Heck in voller Ausdehnung. Alle drei Passagiere und der Busfahrer hattem den Bus unverletzt verlassen. Noch vor der Einleitung der Löschmaßnahmen kam es zu einer Durchzündung im Innenraum, so dass anschließend der gesamte Bus in Vollbrand stand.



Über die Brandursache gibt es noch keine Informationen.