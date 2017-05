Ab September stehen leere Ladenlokale in Rheydt für die Präsentation von Werken zur Verfügung.

Noch herrscht in vielen Ladenlokalen im Anfangsbereich der Rheydter Hauptstraße gähnende Leere. Statt von lebendigen Geschäften, wird das Stadtbild dort derzeit vor allem von verlassenen Schaufenstern und trostlosen „Zu Vermieten“-Schildern dominiert. Geht es nach dem Quartiersmanagement der Innenstadt Rheydt, soll dieses Bild jedoch bald der Vergangenheit angehören - zumindest erst einmal vorübergehend. Denn in diesem Jahr stehen gleich zwei kreative Projekte vor der Türe, die Bewegung in den Rheydter Einzelhandel bringen sollen.

Wer sich zeigen will, kann sich bis 30. Juni bewerben

Unter dem Motto „Goodbye Leerstand, Hello Rheydt“ sollen ab Samstag, 2. September, wieder Künstler, Designer, Institutionen und Start-Up-Unternehmen für vier Wochen die Möglichkeit erhalten, sich in einem verlassenen Ladenlokal auszutoben und ihr Schaffen an einem zentralem Standort gemeinsam zu präsentieren. 2015 ging die Aktion mit dem Spruch „Zeig dich in Rheydt“ als Teil des Städteförderungsprogramms „Soziale Stadt Rheydt“ erstmals an den Start. „Mit unserem neuen Slogan sind wir nun schon deutlich frecher und mutiger geworden“, sagt Initiatorin und Projektleiterin Barbara Schwinges. Dazu haben die Verantwortlichen auch allen Grund: 44 Einzelaussteller und 15 Eigentümer konnten für die letzte Schauzeit gewonnen werden. Und das mit erfolgreichem Ausgang: „Zwei Drittel der damaligen Leerstellen sind durch die Schauzeit und die damit zusammenhängenden Werbemaßnahmen heute in Vermietung“, berichtet Schwinges. Mit dem Designer-Kollektiv Harmonie 20 und dem Label Woodel sind dabei sogar zwei der Aussteller noch heute als Dauermieter in Rheydt zu finden.

Bis zum 30. Juni können sich nun alle, die Lust haben ein Lokal mit Ausstellungen und Mitmach-Aktionen so offen und aktiv wie möglich zu gestalten, über ein Onlineformular auf der Internetseite www.schauzeit-rheydt.de bewerben. Eine Jury bestehend aus Barbara Schwinges, David Bongartz von der Wirtschaftsförderung und Stefan Sturm vom Kunstverein Mischpoke wird dann die diesjährigen Teilnehmer auswählen. Die gewünschte Bewerberresonanz soll dabei durch einige attraktive Angebote erzeugt werden. So stehen mit dem verkaufsoffenen Blumensonntag am 10. und dem Parcourswochenende am 16. September gleich zwei Veranstaltungen an, die während der Schauzeit zusätzlich viele Besucher in die Rheydter Innenstadt locken. Händler-Aussteller-Patenschaften, welche die Händler vor Ort einbinden sowie die Übernahme aller Stromkosten der Eigentümer durch die NEW, geben ebenfalls Anreize für eine Bewerbung. Und noch eine Änderung wird es geben: Eigentümern und Ausstellern steht auf Wunsch eine Verlängerung des Standortes bis zum Ende des Jahres offen.