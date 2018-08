Nach zuletzt gehäuften Beschwerden berät die Verbraucherzentrale zu Roaming-Gebühren.

Da war die Urlaubsstimmung schnell dahin. Denn die Handy-rechnung nach der Kreuzfahrt hatte es in sich. „Das von Bord verschickte Foto mit einer Größe von knapp drei Megabyte kostete plötzlich so viel wie eine durchschnittliche Hotelübernachtung“, sagt Sebastian Dreyer, Leiter der Verbraucherzentrale Mönchengladbach. 75 Euro habe der Mobilfunkkunde für das Urlaubsbild zahlen müssen. Und das ist nur ein Fall, den die Mönchengladbacher Verbraucherschützer derzeit bearbeiten. Viele meldeten sich nach Schiffsreisen, weil sie plötzlich horrend hohe Handyrechnungen bekamen.

EU-Roaming-Verordnung gilt nicht auf Schiffen und in Flugzeugen

Kosten von 1000 Euro und mehr seien keine Seltenheit, sagt Dreyer. Und: „Bei der uns vorgelegten Preisliste für Fähren und Schiffe zahlen Kunden zum Beispiel pro 100 KB Datenvolumen einen Preis von 2,50 Euro. Diese Preise grenzen an Wucher, sind aber rechtmäßig zulässig.“ Der Grund: Die EU-Roaming-Verordnung gilt nicht auf Schiffen und in Flugzeugen. Dort herrscht grundsätzlich Preisfreiheit. Eine Verbindung in die weltweiten Telefon- und Datennetze stellen die Schiffe per Satellit her. Dazu haben die Reedereien Verträge mit den Betreibern der Satellitennetze abgeschlossen. Minuten-, SMS- und Megabytepreise variieren. „Der sonst weltweite Kostenairbag von 59,50 Euro gilt meistens nicht“, sagt Dreyer. Darauf müsse der Anbieter aber hingewiesen werden, zum Beispiel per SMS. Das würde aber viele Urlauber übersehen oder nicht beachten.

Die Verbraucherzentrale rät, sich beim einem Auslands- oder Schiffsaufenthalt über die vor Ort einschlägigen Tarife zu informieren und genau auf eingehende SMS zu achten. In Flugzeugen sollte man den Flugmodus aktivieren oder die SIM-Karte zu Hause lassen und am Urlaubsort eine günstige Prepaid-Karte kaufen. Dreyer: „Das verhindert auch, dass sich das Handy vielleicht ungewollt in irgendwelche Netze einbucht.“ Selbst beim Landgang könne sich das Smartphone in Nähe zum Hafen in das Bordnetz des Schiffs einwählen, so dass Verbindungen über den teuren Satelliten laufen. gap