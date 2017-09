Sparkassenpark-Chef Michael Hilgers möchte das ehemalige Theater im Nordpark von der Stadttochter EWMG mieten, um dort Veranstaltungen durchzuführen. Sein Konzept steht. Doch nun zeigt Borussia ein Kaufinteresse.

Seit Monaten wird verhandelt und an den Verträgen gefeilt, wie das TiN (ehemals Theater im Nordpark) zu einer Konzert- und Veranstaltungshalle werden könnte. Michael Hilgers, der in direkter Nachbarschaft den Sparkassenpark betreibt, hat ein Konzept erarbeitet und bereits vor Monaten den Verantwortlichen bei der Stadttochter EWMG, in deren Besitz die Halle ist, vorgelegt.

Hilgers sieht in der Größe der Halle Potenzial: Rund 2000 Sitz- und 3000 Stehplätze seien dort möglich. „Das ist eine Größenordnung, die wir in der Stadt nicht haben“, erklärte Hilgers bereits im Frühjahr. „Könnte man das nutzen, hätten wir quasi kulturelle Twin-Towers“, sagte er: „Im Sommer im Sparkassenpark, im Winter dort.“

Das Konzept sieht einen Umbau mit einer Investition in sechsstelliger Höhe vor. Dafür sind Schallschutzmaßnahmen, die Erweiterung des Veranstaltungssaals, Erneuerung von Elektrik und Brandschutz sowie fest installierte Bühnen, Ton- und Lichtanlagen vorgesehen. Zudem ist eine Non-Profit-Nutzung für die freie Kulturszene vorgesehen. Im Gegenzug fordert Hilgers in seinem Konzept einen längerfristigen Mietvertrag und eine Kaufoption.

Im EWMG-Aufsichtsrat stand eigentliche eine Entscheidung an

Auch die Politik ist informiert, in der GroKo aus CDU und SPD stieß Hilgers mit seinem Konzept auf positive Reaktionen. In einigen Wochen, so Hilgers’ Plan, sollte der Konzertbetrieb im TiN starten. Am Donnerstagabend stand deshalb im Aufsichtsrat der EWMG die Entscheidung an. Doch dazu kam es am Ende nicht.

Der Punkt wurde kurzerhand von der Tagesordnung genommen, nachdem Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners (CDU) persönlich interveniert hatte. Anlass war ein Anruf von Borussia-Präsident Rolf Königs, der signalisierte, die Halle kaufen zu wollen. „Mir ist das Kaufinteresse von Borussia durch den Präsidenten bestätigt worden“, sagt Reiners: „Ich lege großen Wert darauf, dass man das auch abarbeitet.“ Seines Wissens habe es seitens der EWMG nie „ein freundliches Schreiben“ an Borussia gegeben, ob sie an einem Kauf interessiert sei.

Hilgers will sich zu dem Hin und Her nicht äußern

Dazu müssten seitens des Vereins „zeitnah“, also innerhalb der nächsten Wochen, schriftlich ein konkretes Kaufangebot und ein Konzept für die Nutzung der Halle eingereicht werden. Hilgers’ Konzept bezeichnet der Rathaus-Chef als „absolut interessant“ und von der Grundidee gut. Entscheidend sei am Ende aber, was am wirtschaftlichsten für EWMG und Stadt sei.

„Für mich zählen nicht irgendwelche Interessenten, es geht auch nicht nur um Preis und Erlös“, sagt CDU-Fraktionschef Hans Peter Schlegelmilch. Das Konzept müsse schriftlich vorgelegt werden und plausibel darstellen, wie es wirtschaftlich umzusetzen sei. „Auch die Nutzung ist nicht egal, sondern muss ein vitaler Baustein für die Entwicklung des Standorts und der Stadt sein“, betont Schlegelmilch.

Hilgers selbst will sich auf Anfrage nicht zu dem Hin und Her äußern. Einen Monat ist ihm das TiN jedoch bereits sicher: Für den Dezember dieses Jahres wurde bereits ein Mietvertrag abgeschlossen.