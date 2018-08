Eine Führung erklärt die Geschichte der evangelischen Friedenskirche.

20 Jahre nach der Entwidmung der evangelischen Friedenskirche interessierten sich mehr als 100 Menschen für die Geschichte und die aktuelle Nutzung des Gebäudes. Pastor Olaf Nöller konnte mit seiner persönlichen Erfahrungen und breitem historischen Wissen vieles Neues weitergeben.

Das Nachbarschaftsprojekt des Paritätischen lädt unter dem Motto „Weil Rheydt viel zu bieten hat“ seit 2016 jeden Monat zur Stadtteilerkundung ein. Mit einem Team von Freiwilligen werden Gebäude, Einrichtungen und öffentliche Plätze ausgesucht, die von Interesse für Menschen, die hier leben, sein können. Nach der Erkundung gibt es bei verschiedenen Gelegenheiten im Familien- und Freundeskreis die Möglichkeit, das Erfahrene weiterzugeben und das Heimatgefühl zu stärken.

„Im Grunde genommen machen wir nicht viel anderes als viele Menschen im Urlaub“, sagt Verena Kell vom Nachbarschaftsprojekt. „Dort interessieren sich die Urlauber auch für Geschickte, Kultur und Angebote in der Urlaubsstadt und lassen sich durch sachkundige Fachleute führen.“ Olaf Nöller konnte nicht nur mit seinem Sachwissen zur Historie, sondern auch mit seinen vielen persönlichen Erlebnissen in und mit der Friedenskirche beeindrucken.

Im Jahr 1999 begann der Umbau zur Wohnkirche

Viele Teilnehmer hatten ganz persönliche Bezüge zur ehemaligen Kirche. Andere kamen aus der Nachbarschaft und interessierten sich für die Geschichte und die ab 1999 erfolgten Umbaumaßnahmen zur Wohnkirche. Nach einem Bericht und Rundgang um das Gebäude war auch der Zutritt und die Besichtigung der Gemeinschaftsflächen möglich.

Der Glockenturm wurde zum Treppenhaus, die 18 Wohnungen im Kirchenschiff zum Teil über zwei bis drei Ebenen angelegt. Bei allen baulichen Arbeiten spielten denkmalpflegerische Ansätze eine große Rolle. In diesem Jahr stehen noch interessante Ziele auf dem Programm: Am 19. September empfängt der SKM an der Waisenhausstraße um 16.30 Uhr alle Interessierten. Die Teilnehmer bekommen dann das Gebäude gezeigt und erhalten Einblick in das Leben und die Arbeit vor Ort. Interessierte können sich an der weiteren Planung beteiligen und mit dem Nachbarschaftsprojekt des Paritätischen unter Telefon 02166/923957 in Verbindung setzen. gap