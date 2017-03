Nach Hinweisen aus der Bevölkerung hat die Polizei das Krankenhaus Neuwerk durchsucht.

Mönchengladbach. Am Montag wurde die Polizei zu einem Einsatz in Herne an der Fleithestraße gerufen. Im Keller eines Hauses wurde der Leichnam eines 9-jährigen Jungen gefunden.



Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem flüchtigen 19-jährigen Täter Marcel H. laufen derzeit auf Hochtouren.



Auch in Mönchengladbach gingen am Donnerstagvormitttag Hinweise ein, dass der Gesuchte hier gesehen wurde. Die Polizei durchsuchte nach Hinweisen auf den 19-Jährigen mit einem Großaufgebot das Krankenhaus Neuwerk. Zuvor rückten bereits im Siegerland und in Herne zahlreiche Einsatzkräfte aus.