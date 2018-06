Ein Polizist kümmerte sich sofort um das gestrandete Jungtier.

Der erste Flugversuch eines kleinen Wanderfalkens in Mönchengladbach ging schief. Das Jungtier aus dem Nest im Rheydter Kirchturm landete ziemlich unsanft auf dem Marktplatz. Aber zum Glück haben die Rheydter Bürger den Wanderfalken-Nachwuchs aus ihrem Kirchturm längst adoptiert. Am Samstag riefen sie die Polizei an, weil sie auf dem Marktplatz ein verletztes Falkenbaby entdeckt hatten. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade ein Polizist in der Nähe, der auf dem Gebiet der Falknerei professionell bewandert ist.

Der Beamte wusste sofort: Das ist ein kleiner Falke aus der evangelischen Hauptkirche, in der die geschützten Greifvögel jedes Jahr nisten. Nach erster Begutachtung des Jungtiers beschloss der Polizist, das Küken zu einer Tierarzthelferin zu bringen, die über die behördliche Erlaubnis verfügt, verletzte Greifvögel aufzunehmen und zu pflegen. „Dort wird das junge Kerlchen ein paar Tage unter Beobachtung bleiben“, sagt Polizeisprecherin Cornelia Weber. „Sollte sich herausstellen, dass der Falke wieder wohlauf ist, werden die Tierarzthelferin und der Beamte das Jungtier dann gemeinsam wieder in das Nest in der Kirche zu seinen Eltern zurück zu setzen. Auf dass die nächsten Flugstunden erfolgreicher verlaufen.“

Die Brut der Wanderfalken wird von Naturschützern begleitet. Auch die Kirchengemeinde nimmt regen Anteil an der Vogelfamilie. Pfarrer Stephan Dedring hatte die Bürger schon gewarnt: „Kleine Falken überschätzen sich bei den ersten Flugversuchen schon mal.“ Alle Rheydter sollten auf „gestrandete“ Jungvögel achten. Das haben sie getan. Die Vögel aus dem Rheydter Kirchturm gehören zum Stadtteil.

Die Küken sind vor gut fünf Wochen im Rheydter Kirchturm geschlüpft. Weil sie bisher große Scheu vor menschlicher Nähe hatten, konnte auch die Uhr im Kirchturm nicht auf die richtige Uhrzeit gestellt werden. Seit sieben Jahren ist das „Appartement mit Aussicht“ im Rheydter Kirchturm dauervermietet an Wanderfalken. Als Nabu-Experte Bernd Bäumer vor Jahren das erste Wanderfalkenpaar in der Nähe des Rheydter Marktes sah und bei der Kirchengemeinde nachfragte, ob er eine Ausflughilfe am Turm anbringen könne, war Pfarrer Stephan Dedring sofort einverstanden. Seitdem gibt es im Kirchturm beinahe jedes Jahr eine Niederkunft. gap/angr