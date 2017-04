Jugendliche werfen Gegenstand von Autobahnbrücke auf Pkw

Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Das Dach seines Autos ist jedoch zerstört. Was genau den Pkw traf, ist unklar.

Das hätte auch anders ausgehen können für Bernd Szpak. Der Elektriker war nach der Arbeit noch zu einem Notdiensteinsatz gerufen worden. Als er mit seinem Audi A 6 auf der A 52 unterwegs war, gab es gegen 16.30 Uhr plötzlich einen riesigen Knall. Das war in Höhe der Fußgängerbrücke in Neuwerk. Bernd Szpak hatte aus den Augenwinkeln noch kurz zwei Jungen gesehen: „Die haben auf der Brücke irgendetwas vor sich hergetrieben und sind dann weggelaufen“, berichtet er.

Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und ermittelt

Erschrocken hielt der 30-Jährige an und sah, dass sein Autodach zerstört war. Was für ein Gegenstand seinen Audi traf, weiß er nicht genau. Bernd Szpak geht aber davon aus, dass es etwas Schweres war. Und er möchte sich lieber nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Gegenstand durch die Windschutzscheibe geflogen wäre.

Szpak ist sich nicht sicher, ob die beiden Jugendlichen den Gegenstand absichtlich von der Brücke stießen. Die Polizei ermittelt dennoch. Eine Anzeige wurde kurz nach der Tat aufgenommen.

Dieser Fall ist nicht der einzige, der tödlich hätte ausgehen können. Erst im Februar hatten drei Unbekannte von einer Brücke Steine auf die Waldnieler Straße geworfen. Getroffen wurde das Auto eines Dülkners. Die Frontscheibe seines Autos wurde beschädigt, er selbst blieb zum Glück unverletzt.

Im Juni vergangenen Jahres fahndete die Polizei nach zwei Mädchen, die einen Schotterstein von einer Eisenbahnbrücke auf ein Auto warfen, das auf der L 390 unterwegs war. Damals war sogar eine Mordkommission gebildet worden. Denn der geworfene Stein hatte das Dach eines Autos durchschlagen, in dem ein Ehepaar (33 und 28 Jahre) aus Süchteln mit seinem sechs Monate alten Säugling saß. Auch in diesem Fall blieben wie durch ein Wunder alle unverletzt. Die beiden Täterinnen sollten sich später stellen. Sie waren zwölf und 13 Jahre alt. Die Schotterstein-Würfe sollten eine Mutprobe sein. Das Jugendamt schaltete sich in diesem Fall ein, da die Kinder noch strafunmündig waren.

Im Februar 2016 warf eine Gruppe von vier bis fünf Kindern oder Jugendlichen von der Fußgängerbrücke über der Fliethstraße Steine auf einen Audi, in dem eine Frau saß. Sie kam ebenfalls mit dem Schrecken davon.