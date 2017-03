Die Polizei fragt, ob jemand die Tat beobachtet hat oder Angaben zu der Gruppe machen kann. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290.

Mönchengladbach. Am Sonntagnachmittag ist es auf der Viktoriastraße zu einer Körperverletzung durch Jugendliche bzw. Kinder gekommen, bei welcher eine 83-jährige Frau verletzt wurde. Die Dame war zwischen 15 und 16 Uhr zu Fuß auf der Viktoriastraße unterwegs, als sie auf eine Jugendgruppe von 5-7 Personen traf. Die Gruppe warf dort augenscheinlich Werbeflyer in Briefkästen ein und führte für den Transport eine entsprechende Tasche auf Rollen mit.

Als die Seniorin die Gruppe passiert hatte, bemerkte sie einen Schlag in den Rücken, wodurch sie gegen eine Hauswand prallte und dann zu Boden stürzte Die Gruppe flüchtete darauf in unbekannte Richtung. Ein Jugendlicher soll circa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein, die anderen werden jünger, etwa 12 Jahre alt, geschätzt. Die Polizei fragt, ob jemand die Tat beobachtet hat oder Angaben zu der Gruppe machen kann. Hinweise bitte an die Rufnummer 02161/ 290.