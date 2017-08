Eine Stadtführung, deren Bilder ins Internet gestellt werden, findet im September statt.

Der etwas andere Blick auf die eigene Stadt – das gelingt nicht immer, weil im Gewohnten vieles zur Selbstverständlichkeit wird. Dabei gibt es reichlich Schönes, Ungewohntes, Überraschendes zu entdecken in Mönchengladbach. Das aufzudecken, haben sich Hannah von Dahlen und Lara Valsamidis zum Ziel gesetzt. Beide betreiben auf der Internet-Bilder-Plattform Instagram den Blog „mg_anders_sehen“, Schwerpunkt sind Fotos, die Streetart, Architektur, Szenen oder Ausblicke der besonderen Art zeigen. Dazu kommen Beiträge zu verschiedenen Themen. All das soll den Blick auf die eigene Stadt schärfen.

Am Ende der Tour werden die Bilder gemeinsam angeschaut

Jetzt soll daraus ein Gruppenerlebnis werden: Am Sonntag, 17. September, laden die beiden Bloggerinnen zum „Instawalk“. Bei dieser digitalen Fotosafari durch die reale Welt gehen die Teilnehmer gemeinsam auf eine zweieinhalb- bis dreistündige Tour durch Mönchengladbach. Das Smartphone selbstverständlich immer in der Hand, um Besonderes fotografisch festzuhalten und bei kurzen Zwischenstopps bei Instagram auf der Seite des Blogs hochzuladen. Am Ende gibt es einen Ausklang in der „Kulturküche“ an der Waldhausener Straße, wo alle Bilder auf Großleinwand gemeinsam angeschaut werden und wo sich die Teilnehmer austauschen können.

Während in Ländern wie den Niederlanden Instawalks schon regelmäßig stattfinden, ist es in Mönchengladbach eine Premiere: „Es geht grundsätzlich darum, die Stadt neu zu entdecken, Unbekanntes, aber auch Bekanntes anders zu sehen“, sagt von Dahlen. Die Tour eröffne auch die Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen, sagt Valsamidis. Schließlich treten viele Instagrammer unter einem Pseudonym auf.

Der Instawalk startet am Sonntag um 11 Uhr an der Alten Tanke (Sittard-/ Kaiserstraße), führt durch Gründerzeitviertel und den Bunten Garten zur Kulturküche. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden per E-Mail erbeten. Nach der Anmeldung gibt es dann weitere Informationen.

instawalk@mg-anders-sehen.de