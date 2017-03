In Gladbach tätiger Drogenring zerschlagen

Die Dealerbande war auch in Holland, Baden-Württemberg und Köln aktiv.

Der Staatsanwaltschaft Konstanz und dem Polizeipräsidium Tuttlingen ist in enger Zusammenarbeit unter anderem mit der Mönchengladbacher Polizei ein Schlag gegen einen Drogenhändlerring gelungen. Seit Jahresbeginn 2016 hatten die baden-württembergischen Beamten mit Unterstützung mehrerer deutscher und niederländischer Polizeidienststellen gegen die Bande ermittelt.

Die ersten zwei Bandenmitglieder gingen im Dezember ins Netz

Insgesamt konnten sieben Tatverdächtige unterschiedlicher Nationalitäten hinter Gitter gebracht werden. Zudem wurden mehr als zwölf Kilogramm Kokain im Schwarzmarktwert von etwa einer halben Million Euro beschlagnahmt. Die Inhaftierten stehen in dringendem Tatverdacht, über einen längeren Zeitraum hinweg Drogen, insbesondere jedoch Kokain, aus Holland nach Köln, in den süddeutschen Raum und Südeuropa geschmuggelt zu haben.

Anfang Dezember konnten zwei griechische Bandenmitglieder im Alter von 27 und 72 Jahren auf einer neuerlichen Fahrt nach Süddeutschland in Nordrhein-Westfalen festgenommen werden. Die beiden hatten in ihrem Fahrzeug mehr als drei Kilogramm Kokain und fast 4000 Euro an Bord. Das Rauschgift war professionell im Fahrzeug versteckt.

Nach der Festnahme der beiden Kuriere gelang es den Ermittlern aus Tuttlingen in Kooperation mit der niederländischen, der Kölner sowie der Mönchengladbacher Polizei und einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums, weitere fünf Bandenmitglieder festzunehmen – vier Albaner im Alter von 21, 24, 38 und 41 Jahren sowie eine Rumänin im Alter von 28 Jahren. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen konnten die Ermittler weitere neun Kilo Kokain, mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealgeld und weiteres umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmen. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei ist davon auszugehen, dass die professionell und gut organisierte Bande über Monate hinweg die Drogen von Rotterdam aus schmuggelte. Fünf Beteiligte sitzen nun in Untersuchungshaft, zwei weitere Tatverdächtige in Auslieferungshaft in Holland. gap