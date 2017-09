Schüler, aber auch Eltern können sich informieren.

Am Samstag, 30. September, findet zum dritten Mal der Mönchengladbacher Hochschultag im Berufskolleg am Platz der Republik 1 statt. Schüler und Eltern können vor Ort bei Studienberatern von Fachhochschulen und Universitäten Antworten zu ihren Fragen erhalten: Welcher Studiengang hat welche Inhalte und Voraussetzungen? Besser Fachhochschule oder eher Universität? Wie finanziert man das Studium? Wann und wie muss man sich bewerben?

15 Hochschulen aus NRW und den Niederlanden stehen Rede und Antwort. Selbstverständlich ist auch die Hochschule Niederrhein vertreten und informiert zum Beispiel über das duale Studium. Auch Vertreter der Agentur für Arbeit, des Mentoren-Projekts Arbeiterkind.de und des MGconnect-Teams sind vor Ort.

Einen umfassenden Überblick vermittelt eine Talkrunde um 10 Uhr in der großen Aula. Vertreter der Unternehmerschaft, der Schulwelt und der Agentur für Arbeit diskutieren mit Schülervertretern und dem Publikum. Das weitere Vortagsprogramm: 10.30 Uhr: Studieren an der Hochschule Niederrhein; 11 Uhr: Zehn goldene Regeln, sein Studium sicher gegen die Wand zu fahren (Akademische Berufsberatung); 11.30 Uhr: Studieren an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; 12 Uhr: International und praxisorientiert Studieren in den Niederlanden (Fontys Venlo); 12.30 Uhr Studienfinanzierung; 13 Uhr: Hilfen zur Studienwahl. Der Eintritt ist frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Red