Mönchengladbach. Am Samstag stellte der Sicherheitsdienst fest, dass zahlreiche Scheiben einer historischen Straßenbahn eingeschlagen und die gesamte Bahn mit Graffiti beschmiert wurde. Es entstand erheblicher Sachschaden.



Die Straßenbahn ist in der ehemaligen Panzerhalle in Mönchengladbach-Lürrip untergebracht. Bis Ende des Jahres 1960 war die Bahn in Mönchengladbach eingesetzt. Die Straßenbahn sollte nach Instandsetzung in der "Tante-Ju-Halle" am Flughafen ausgestellt werden.



Zeugen bitte unter 02161-290 melden.