Mönchengladbach-Rheindahlen. Am Ostersonntag um 02.07 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Hilderather Straße und L 370 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden.

Zur Unfallzeit befuhr der 25-jährige Fahrer eines Pkw Toyota die Hilderather Straße aus Richtung Rheindahlen in Fahrtrichtung Sittard. Zur gleichen Zeit befuhr der 31jährige Fahrer eines Pkw Audi die L 370 aus Richtung Erkelenzer Straße in Richtung in Richtung Rheydt. Der 25-Jährige missachtete hierbei das für seine Fahrtrichtung gültige STOP-Zeichen.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt umliegenden Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.

Zusätzlich wurde ein Ampelmast schwer beschädigt. Aufgrund der Unfallzeit kam es zu keinen Verkehrsstörungen.