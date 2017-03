Hauptschulen verzeichnen Minus bei Schüleranmeldungen

Nachdem das Anmeldeverfahren für die Gesamtschulen bereits im Februar abgeschlossen wurde, stehen jetzt auch die Anmeldeergebnisse für die Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien in Mönchengladbach fest. Insgesamt haben sich (Stand 14. März) 1505 Kinder an den drei Schulformen angemeldet. An den Gesamtschulen sind 711 Kinder aufgenommen worden. Auf die Anmeldung von rund 65 Schülerinnen und Schüler wartet die Schulverwaltung noch. An den Mönchengladbacher Hauptschulen wurden bisher 236 (Vorjahr 250) Kinder angemeldet. Sie verteilen sich wie folgt; Heinrich-Lersch: 58 (Vorjahr: 52); Neuwerk: 32 (Vorjahr: 36); Rheindahlen: 25 (Vorjahr 30); Comenius-Schule: 40 (Vorjahr 47); Dohr: 50 (Vorjahr: 50); Kirschhecke: 31 (Vorjahr: 35).

An den vier Realschulen haben sich insgesamt 433 Schülerinnen und Schüler angemeldet (Vorjahr 359). Hier sieht die Verteilung so aus: Geschwister-Scholl-Realschule: 62 Anmeldungen (Vorjahr 67); Realschule Volksgarten: 140 Anmeldungen (Vorjahr 113); Realschule an der Niers: 158 Anmeldungen (Vorjahr 107); Realschule Wickrath: 73 Anmeldungen (Vorjahr 72):

An den neun Mönchengladbacher Gymnasien haben sich 836 Kinder (Vorjahr 783) angemeldet. Die Zahlen im Einzelnen: Am Geroweiher: 84 Anmeldungen (Vorjahr 60); Math.-Nat.-Gymnasium: 91 Anmeldungen (Vorjahr 95); Rheindahlen: 70 Anmeldungen (Vorjahr 74); Stift.-Hum.-Gymnasium: 83 Anmeldungen (Vorjahr 93); An der Gartenstraße: 107 Anmeldungen (Vorjahr 114); Franz-Meyers: 100 Anmeldungen (Vorjahr 66); Hugo-Junkers: 95 Anmeldungen (Vorjahr 98); Odenkirchen: 68 Anmeldungen (Vorjahr 76); Bischöfliche Marienschule: 138 Anmeldungen (Vorjahr 107). gap