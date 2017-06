Der Rotary Club Mönchengladbach überreicht der Einrichtung neuen Lesestoff für den Unterricht. Für die Schule ist die Spende Gold wert.

Kaum sind die Bücher ausgeteilt, haben Viktoria und Meike (beide 9) schon die ersten Seiten gelesen. „Auf „Hamsteralarm“ freue ich mich besonders. Das klingt lustig und der Anfang war schon gut“, sagt Meike fröhlich. Und auch die anderen Jungen und Mädchen der Gemeinschaftsgrundschule Heyden haben ihre Nasen schon längst in die beiden neuen Bücher gesteckt.

Jeweils 90 Exemplare der Kinderbücher „Hanno malt sich einen Drachen“ und „Hamsteralarm“ konnten gestern durch die Unterstützung des Rotary Clubs Mönchengladbach an Schulleiterin Andrea Wytrykus, Lehrerin Monika Müller und die Kinder der dritten Klasse überreicht und die Schulbibliothek somit aufgestockt werden.

Die Bücher werden in den zweiten, dritten und vierten Klassen gelesen

Hintergrund der Spende ist das Rotary-Projekt „LLLL: Lesen lernen - Leben lernen“, das 2003 durch die Initiative des Aachener Rotary Clubs in Zusammenarbeit mit einer Grundschule gestartet wurde und laut Rotary bereits die Lesefähigkeit von über 750 000 Grundschüler fördern konnte. „Lesen und Schreiben ist die Grundvoraussetzung für Demokratie, sozialen Aufstieg und Teilhabe“, sagte Rotarier Dr. Christian Anger bei der Übergabe der Bücher.

Die Bücher können nun mit Hilfe der Lehrer in zwei bis sechs Wochen in den zweiten, dritten und vierten Klassen bearbeitet werden. Für die Lehrer gibt es dazu ein speziell konzipiertes Handbuch für den Unterricht. „Da ganze Klassensätze an Büchern für uns oft nicht mehr leistbar sind, ist die Spende für uns echtes Gold wert“, sagte Lehrerin Müller, die sich seit Jahren um die Bibliothek der Schule kümmert. Bei der Besprechung der Bücher im Unterricht soll nun besonders das inhaltliche Erfassen des Textes im Vordergrund stehen. „Viele Kinder können super vorlesen, aber wissen danach oft nicht mehr, was sie überhaupt gelesen haben“, erzählte Müller.

Damit das nicht passiert, wird der Lesestoff fächerübergreifend erkundet. Theaterstücke können aufgeführt werden, Bilder im Kunstunterricht gemalt, Lieder im Musikunterricht gesungen und Übungen, die Drache Hanno in der Geschichte durchführt, im Sportunterricht nachgeahmt werden.