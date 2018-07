Mönchengladbach. Auf dem Gelände des Entsorgungsunternehmens Drehkopf in Mönchengladbach ist am Montag ein Großbrand entstanden. Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschzügen und über 50 Wehrleuten vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Pressesprecher mitteilte, brennt eine 30 mal 30 Quadratmeter Abfallhalde. Die Flammen laufen Gefahr auf eine direkt daneben liegende Lagerhalle überzugreifen. Gegen 14.30 Uhr ist ein Großteil der Einsatzkräfte damit beschäftigt, zu verhindern, dass das Feuer nicht komplett auf die Lagerhalle übergreift.

Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr über die Warnapp NINA alle Anwohner im Umkreis darum gebeten Fenster und Türen zu schließen und sich wenn möglich nicht im Freien aufzuhalten. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch unklar.

Der Einsatz sollte nich einige Stunden dauern, sagte der Sprecher. red

Brand bei einem Müllentsorger in #Mönchengladbach. Durch Funkenflug ist auch eine benachbarte Scheune in Brand geraten. Drei Feuerwehren sind an den Rettungsarbeiten beteiligt, berichtet unsere Reporterin. pic.twitter.com/Wd7yFtNUXB