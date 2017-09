Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Feuer in einer Lagerhalle in Mönchengladbach gekommen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen.

Mönchengladbach. Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Feuer in einer Lagerhalle an der Poststraße in Mönchengladbach-Wickrath gekommen. Anwohner sind durch die Warn-App "Nina" dazu aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. "Es kommt immer noch zu einer extremen Rauchentwicklung", sagt Feuerwehrsprecher Frank Nießen um 18.40 Uhr.

Gegen 13.45 Uhr war es aus bisher ungeklärter Ursache in der Lagerhalle, in der laut Angaben der Feuerwehr alte Autos untergestellt sind, zu dem Brand gekommen. Die Flammen haben sich auf die gesamte 500 Quadratmeter große Halle ausgebreitet. Vier Personen sind mit Verdacht auf eine Rauchentwicklung vor Ort behandelt worden.

"Der Brand ist unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden aber noch bis in die Nacht hinein andauern", sagt Nießen am Abend. Die Feuerwehr war in der Spitze mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Bevölkerung soll auch über die Warn-App "Nina" darüber informiert werden, wenn Fenster und Türen wieder geöffnet werden können. pasch