Mönchengladbach/NRW. Wegen des Sturms ist in Mönchengladbach ein Baum umgeknickt und hat einen vorbeifahrenden Radfahrer getroffen. Das bestätigte die Feuerwehr auf Nachfrage.

Der 47-Jährige war auf dem Radweg an der Niers in Richtung Kochschulstraße unterwegs, als eine kräftige Windboe den offenbar faulen baum umriss, so die Polizei.

Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach Einschätzung der Feuerwehr könnte der Radfahrer Glück im Unglück gehabt haben, da er eher vom Astwerk des Baumes als vom Stamm getroffen wurde. Die Polizei teilte am Nachmittag mit, dass der Mann "zur intensivmedizinischen Versorgung" im Krankenhaus bleiben müsse. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht.

In Düsseldorf musste aus Sicherheitsgründen die Rheinkirmes geräumt werden. Alle Buden und Attraktionen wurden gegen 15.45 Uhr geschlossen. Die Besucher sollten das Gelände verlassen. Um 17 Uhr haben die Betreiber zusammen mit den Sicherheitskräften entschieden, dass die Kirmes wieder geöffnet wird. Gegen 17.30 Uhr war es so weit.

In Wuppertal begann das Gewitter gegen 16 Uhr - und sorgte am Nachmittag für "ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen", wie es die Feuerwehr formulierte. Gegen 17.30 zählte man um die zehn Einsaätze - zumeist wegen voll gelaufener Keller. In Nächstebreck geriet ein Hochstand in Brand - "vermutlich durch Blitzeinschlag", so die Feuerwehr. Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

In Langenfeld kamen mit dem Gewitter heftige Regen- und Hagelschauer, teils mit zentimeterdicken Körnern. Straßen wurden innerhalb weniger Minuten überspült. Auch aus Mettmann gab es Berichte über überflutete Keller.

In Grevenbroich kam es unmittelbar vor Beginn des Unwetters - um 15.55 Uhr genau - auf der Landstraße L116 in der Nähe der Ausfahrt Gustorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Autos krachten ineinander. Zwei Beteiligte wurden schwer verletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es zu Behinderungen, die Straße musste zeitweise gesperrt werden. red