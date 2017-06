Mönchengladbach. Unbekannte haben in der Nacht einen Geldautomaten in der Sparda Bank-Filiale auf der Bismarckstraße gesprengt. Ein Streifenwagen überraschte einen der Täter zufällig dabei, als er nach der Explosion am frühen Mittwochmorgen die Bank verließ. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der maskierte und bewaffnete Mann rannte zu dem Fluchtauto, einem silber-grauen Audi RS5. Eine Polizistin schoss auf den Flüchtigen, der jedoch mit mindestens einem Komplizen mit hoher Geschwindigkeit über die Kaldenkirchener Straße in Richtung A52 entkommen konnte.

Der Audi wurde am Mittwoch in Schwalmtal sichergestellt. Eine Anwohnerin hatte das verlassene Fahrzeug in einer Sackgasse gefunden und der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug wurde sichergestehlt. Die Polizei geht davon aus, dass die Kennzeichen des Pkw gestohlen sind.

Bei der Flucht ließ der Täter eine große Stofftasche fallen, in der sich Geld aus dem gesprengten Automaten befand. Die Filiale wurde schwer beschädigt. Es sei davon auszugehen, dass wie bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit ein Gasgemisch eingesetzt wurde, sagte ein Sprecher in der Nacht. Am Morgen fahndete die Polizei mit einem Hubschrauber nach den Tätern. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161/ 290. zu melden. dpa/red