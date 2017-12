Gestern bestätigte General Electric Grid die Schließung des Werks an der Rheinstraße. Die 371 Mitarbeiter sind fassungslos.

Es ist gegen 11.30 Uhr, als sich bei General Electric (GE) Grid an der Rheinstraße die Türen öffnen. Es ist kalt draußen, aber die Beschäftigten brauchen frische Luft, eine Zigarette vor dem Werkstor. Manche haben Tränen in den Augen, andere blicken fassungslos auf den Boden und schütteln den Kopf. Gerade haben sie von ihrer Geschäftsleitung erfahren, dass sich alle 371 Mitarbeiter in dem Transformatorenwerk einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen. Das Werk schließt 2019.

Die meisten Mitarbeiter erfuhren aus der Zeitung von der Schließung

„Jetzt darf ich mir in meinem Alter einen neuen Job suchen“, sagt ein Arbeiter in Arbeitshose mit GE-Logo. „Geschockt“, seien die Kollegen, sagt ein anderer. Mancher Mitarbeiter ist sauer, dass er von der bevorstehenden Schließung aus der Zeitung erfahren hat, nicht von seinen Chefs. Das sei den allermeisten so gegangen, sagt Betriebsratsvorsitzender Falk Hoinkis – auch ihm selber, obwohl er zugleich Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Grid-Sparte und Vorstandsmitglied des europäischen Betriebsrates ist. „Damit hatte keiner gerechnet, dafür gab es keine Anzeichen. Es herrscht Schockstarre. Ab halb sechs morgens war hier der Teufel los.“ GE hatte die Entscheidung im Vorfeld einer ganzen Reihe von Entscheidungsträgern in der Stadt mitgeteilt, bevor es die eigene Belegschaft informierte.

Wie bereits berichtet, sei das Werk mitnichten defizitär, bestätigt GE-Sprecher Bernd Eitel. Auch die Auftragsbücher seien gut gefüllt. Grund für die Schließung seien vielmehr hohe Überkapazitäten und ein insgesamt schrumpfender Markt. Sowie eine weitere Tatsache: Drei Transformatorenwerke habe GE 2015 mit dem Portfolio des französischen Konkurrenten Alstom übernommen – in Gladbach, in der Türkei und in England. Der Standort Türkei habe gegenüber Gladbach einen Kosten-, der in England einen Leistungsvorteil. „Dort können Transformatoren bis 800 Kilovolt gebaut werden, in Gladbach nur bis 600“, sagt Eitel. Und für die aktuelle Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungstechnologie – etwa für „Stromautobahnen“ und die Anbindung von Offshore-Windparks – würden nun einmal höhere Leistungsmerkmale benötigt. Deswegen werde man sich künftig auf die anderen Standorte konzentrieren.

„Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht damit“, sagt Reimund Strauß, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Auf einer Betriebsversammlung vor rund zwei Wochen seien zwar Änderungen angekündigt worden, die auch durchaus auf einen Personalabbau hätten hindeuten können – aber keineswegs auf eine Schließung. Er bestätigt, dass das Werk gut dasteht. „Wenn man die Maßstäbe, die GE hier anlegt, an alle Betriebe anlegt, könnten in der Region 80 Prozent von ihnen sofort dicht machen“, sagt Strauß. „Das ist doch aberwitzig.“