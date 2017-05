Und darum ging es: In diesem Jahr – und zwar am 14. Oktober – soll die Gay*Com in Mönchengladbach stattfinden. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um eine Art Städtetag von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen, die mit Kommunal- und Landespolitikern über Politik für ihre Zielgruppen sprechen. 13 Jahrestreffen hat es bereits gegeben, und alle fanden in unterschiedlichen Städten statt. In diesem Jahr ist Mönchengladbach an der Reihe. Im September vergangenen Jahres hat der Rat mit großer Mehrheit beschlossen, den Organisatoren der Gay*Com mitzuteilen, dass die Jahrestagung gerne in Mönchengladbach sein könnte.

In der Ratssitzung forderten SPD und Grüne, dass die Stadt Mitveranstalter wird. Das brachte die CDU in die Zwickmühle, ihrem OB in den Rücken zu fallen. Die Linke setzte noch einen drauf, indem sie eine Beflaggung mit der Regenbogenfahne, dem bekanntesten schwul-lesbischen Symbol, in der gesamten Stadt forderte. Dies kam nicht durch. Die Regenbogenfahne an den Rathäusern in Gladbach und Rheydt zu hissen, hätte fast die Mehrheit von SPD, FDP, Grünen und Linken gefunden, wenn die SPD-Mitglieder Horst-Peter Vennen und Uli Elsen dies nicht abgelehnt hätten. So blieb der Wunsch, dass am Tagungsort, der Stadtsparkasse, geflaggt werden soll – aber da hat die Stadtsparkasse Hausrecht und das letzte Wort.

Es blieb die Frage, ob die Stadt Mitveranstalter wird. Nach hitziger Debatte bot die CDU einen Kompromiss an: Die Stadt ist nicht Mitveranstalter, aber unterstützt die Organisatoren bei Vorbereitung und Durchführung der Gay*Com. Und stellt das städtische Logo für die Einladung zur Verfügung. Die Kuh war damit vom Eis.