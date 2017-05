Mönchengladbach. Eine Gasflasche ist am frühen Montagnachmittag in einem Industriebetrieb auf dem Lehmkuhlenweg explodiert. Ein Arbeiter, der mit der Flasche hantierte wurde dabei schwer verletzt. Er zog sich schwere Verbrennungen an Händen, Armen und im Gesicht zu und musste in ein Spezialkrankenhaus für Verbrennungsopfer geflogen werden musste.

Bei den Arbeiten mit der teilentleerten Acetylengasflasche kam es zu einer Verpuffung des Gases in einem Transportbehälter, teilte die Feuerwehr mit. Wie es genau zu dem Unfall kam ermittelt nun die Polizei und die Bezirksregierung Düsseldorf.