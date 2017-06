Schüler drehen am Rad, Schaufenster wurden geschmückt, an vielen Orten gibt es Feste: So feiert die Stadt morgen die Tour-Durchfahrt.

Im ganzen Schulgebäude läuft Musik und die Räder des überdimensionalen Fahrrads aus Schülern drehen sich unermüdlich. So sieht es aus, wenn Schüler des Math.-Nat.-Gymnasiums ihren Auftritt zwei Tage vor der Durchfahrt der Tour de France morgen üben. Gestern versammelten sie sich in der großen Pause zu einem Flashmob mitten auf dem Schulhof. Die Schüler formierten sich zu einem großen Fahrrad, das zuvor auf den Boden des Schulhofes gemalt worden war, und bildeten mit Stoffbändern die Räder. Dann rannten sie im Kreis – und drehten so gewissermaßen am Rad. Dazu hielten einige der Jugendlichen ein selbst bemaltes Banner mit einem Gruß an die Radsportler hoch: „MN grüßt die Tour de France.“

Graffiti-Künstler haben das Logo in den Stadionrasen gesprüht

Genauso soll es sein, wenn am Sonntag die 22 Teams der Tour direkt an der Schule vorbei rasen in Richtung Rheydt und Wickrath. „Das Engagement von Schülern ist genau passend, um zu zeigen, dass die Wahl durch Mönchengladbach zu fahren, die richtige ist“, sagt Florian Schäffer, Schüler der Jahrgangsstufe zehn.

Quasi direkt gegenüber leben die Bewohner des Vitusheims an der Rheydter Straße. Auch sie wollen die Durchfahrt der Radsportler zum Teil mit ihren Angehörigen direkt vor der Haustür oder aus dem Fenster verfolgen. Dazu lässt Einrichtungsleiterin Angelika Heinrichs typisch französische Speisen servieren.

Und genauso wird es am Sonntag vielerorts in der Stadt sein. Mönchengladbach hat sich vom Tourfieber infizieren lassen und zeigt das auch ganz offen. Immer mehr Geschäfte haben etwa Schaufenster umdekoriert mit Fahrrädern und in den Farben der französischen Trikolore. Das Kulturzentrum BIS hat von Konditor Hans Oehmen für seine Besucher am Sonntag eine Tour-Torte geordert. Die Süßspeise gibt es ab 10 Uhr zu verköstigen. Im Grenzlandstadion waren zwei Graffiti-Künstler bis gestern Abend damit beschäftigt, das Logo der städtischen „Tourfieber“-Kampagne auf den Rasen zu sprühen – alles für TV-Bilder aus der Luft.

Die katholische Kirche St. Marien in Rheydt war bisher nicht als Radsporttempel in Erscheinung getreten. Jetzt schon. Zwei Fahrräder in Blau, Weiß und Rot zieren die Fassade neben dem Portal. Morgen ist die Kirche zum „Jour de tour“ (Tag der Tour) für alle Besucher ab 11 Uhr geöffnet – zum Ausruhen, Schauen und Verweilen. In einer Foto-Ausstellung zeigen Bilder, warum Radsport so beliebt ist. Jeder Besucher bekommt eine Fahrrad-Wasserflasche.

An der Kaiser-Friedrich-Halle dreht sich ab 10 Uhr mit dem Niederrheinischen Radwandertag fast alles rund ums Fahrrad. Unter anderem gibt es ein Musikprogramm mit „Le Clou“(gegen 10 Uhr) und der Westernhagen-Coverband Mariuzz (15 bis 17 Uhr) auf der Bühne. Am Tellmannplatz in Rheydt starten um 10 Uhr das Bühnenprogramm und der französische Gourmetmarkt. Am Wickrather Marktplatz wird neben der Tour-Übertragung jede Menge für Familien geboten. Die Wanloer Dorfgemeinschaft lädt für morgen ab 11 Uhr zum großen Tour-Treff auf den Marktplatz ein. Und so wird die Tour an vielen Orten in der Stadt zelebriert. Tourfieber halt.