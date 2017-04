Mönchengladbach. Eine 35-jährige Mönchengladbacherin kam am Dienstag aufgrund eines aus einer Ausfahrt herausfahrenden Pkw zu Fall und verletzte sich.



Die Frau war gegen 12:45 Uhr zu Fuß auf der Volksgartenstraße unterwegs, als sie aufgrund eines Pkw, der aus einer Grundstückszufahrt herausfuhr, stürzte.



Die Pkw-Fahrerin stieg aus, erkundigte sich nach ihrem Befinden und fuhr weiter, nachdem die 35-Jährige angab, unverletzt zu sein.



Tatsächlich aber hatte sich die Fußgängerin nach jetzigen Erkenntnissen bei ihrem Sturz doch verletzt, sodass eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich wurde.



Die Polizei sucht nun die Pkw-Fahrerin und Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02161-290 mit der Unfallbearbeitung in Verbindung zu setzen.