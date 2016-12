Mönchengladbach Fundstücke - Wer vermisst seinen Schmuck?

Mönchengladbach. Mitte Dezember wurde an ein- und demselben Tag, aber an zwei räumlich weit auseinander liegenden Orten in Mönchengladbach Schmuckstücke aufgefunden und der Polizei übergeben.



Die Taschenuhren wurden im Bereich Luisental aufgefunden, der restliche Schmuck in der Nähe der Autobahn an der L 390, Anschluss A 44.



Die Polizei hat die Schmuckstücke fotografiert und fragt jetzt, wem sie gehören oder wer Hinweise zu den Eigentümern geben kann. Hinweise bitte an Telefon 02161-290.