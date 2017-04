Fünf Personen bei drei Verkehrsunfällen verletzt

In zwei Fällen standen die Verursacher unter Alkoholeinfluss.

Auf dem Geistenbecker Ring hat ein 28-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 0.50 Uhr einen Unfall verursacht, der drei Schwerverletzte foderte, darunter eine 27-jährige schwangere Frau. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, fuhr der 28-Jährige mit seiner Beifahrerin den Geistenbecker Ring aus Richtung Reststrauch kommend. Aus ungeklärten Gründen kam er mit seinem Wagen nach links von seinem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier prallte er zunächst gegen den Bordstein und kollidierte anschließend mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 41-jährigen Mönchengladbachers. Wie die Polizei mitteilte, wurden alle am Unfall Beteiligten schwer verletzt. Alle drei Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsmittel abstreuen. Mit Hilfe einer Drehleiter wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet.

Der 28-jährige war laut Polizei erheblich alkoholisiert. Ihm wurde deshalb Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Zwei Stunden später ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem der Fahrer ebenfalls unter Alkoholeinfluss gestanden haben soll. Ein 27-jähriger Mönchengladbacher befuhr gegen 2.50 Uhr die Dohler Straße aus Richtung Moselstraße kommend. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen zunächst gegen einen Zaun und anschließend gegen einen Schuppen. Der Mann blieb unverletzt, das Fahrzeug wurde allerding stark beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bei dem 27-jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Auch hier veranlasste die Polizei eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines.

Junger Autofahrer verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle

Am Samstagmittag verlor ein 18-jähriger Autofahrer gegen 12.45 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Auto, als er die Auffahrt Waldnieler Straße stadteinwärts vom Rönneterring kommend befuhr. Der Wagen kam querstehend auf der Fahrbahn Waldnieler Straße zum Stillstand. Unmittelbar danach kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 45-Jährigen, der die Waldnieler Straße aus Richtung Autobahn befuhr. Durch den Aufprall wurden der Fahrer sowie seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden zur Weiterbehandlung in Krankenhäusern transportiert.

Während der Unfallaufnahme blieb die Waldnieler Straße stadteinwärts komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, kam es aber zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.