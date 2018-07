Das Volksbad und Schlossbad gehören derzeit zu den Lieblingsplätzen der Gladbacher. Die NEW kann bisher ein Plus von 38 752 Gästen im Vergleich zum Vorjahr verbuchen.

Bei Temperaturen um 40 Grad suchen die Mönchengladbacher erfrischende Orte. Ganz oben auf ihrer Favoritenliste: das Freibad Volksbad. Da kann man gemütlich in der Sonne oder wahlweise im Schatten liegen und sich zwischendurch im Becken oder unter der Dusche abkühlen.

Das Volksbad und das Außengelände am Schlossbad Niederrhein gehören aktuell zu den Lieblingsorten der Mönchengladbacher. Wie die NEW mitteilt, verzeichnen die Bäder ein hohes Besucherplus im Vergleich zum Vorjahr. Bis einschließlich Donnerstag kamen 80 248 Besucher in Volksbad. Das sind 30 577 mehr als im Vorjahr. 71 618 Gäste besuchten Schlossbad, ein Plus von 8175 Gästen. Alleine am Hitze-Rekordtag am Donnerstag kamen 3535 Besucher ins Volksbad und 2169 Besucher ins Schlossbad. „Insgesamt können wir bislang ein Plus von 38 752 Besuchern verbuchen“, erklärt Daniela Veugelers von der NEW.

Bereits im Bus ist alles voller Badegäste. Auch alle Parkplätze vor dem Bad sind belegt. Noch kurz vorbei an der Kasse, dann stehen die Besucher vor der großen Wiese und den blauen Becken. Frittengeruch steigt in die Nase. Die Wendeltreppe, die zur Rutsche hinaufführt, ist voller Kinder. „Beim Rutschen muss man den Pinguin machen“, sagt Stefan, der mit Mama Sylwia im Volksbad ist. Für den „Pinguin“ legt er sich auf den Bauch und hält die Arme ganz eng am Körper: „So rutscht man besonders schnell.“ Mama Sylwia bleibt mit ihrem Baby im Schatten. Sie liebt das Volksbad. „Die Kinder sind die ganze Zeit nur im Wasser. Hier ist es sicher. Wenn ich mit ihnen an den Kaarster See ginge, hätte ich Angst um sie. Da kann man nicht so gut alles im Auge behalten.“

Anja und ihre Tochter Laureen sind auch oft im Volksbad. Sie nehmen sich Brötchen, Kekse und drei Liter Wasser mit und verbringen den ganzen Tag dort. „Morgens und auch zwischendurch cremen wir uns mit Sonnenmilch Faktor 50 ein“, sagt die Mama. Während sie die Sonne sucht, will Laureen lieber ins Wasser. „Im Spaßbecken ist es sehr voll, deshalb gehen wir ins Schwimmerbecken, da kann man auch mal seine Bahnen ziehen“, sagt Anja.

„Eine neue Rutsche wäre toll. Und mehr schattige Plätze. Ansonsten ist das hier echt ein guter Platz, um im Sommer zu entspannen.“

Yasemin Pakirci, Besucherin