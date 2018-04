Mönchengladbach. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag eine 63-jährige Frau in ihrer Wohnung verstorben. Die alamierten Rettungskräfte konnten die Frau nur noch tot aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss heraustragen. Auch Reanimationsversuche eine Notärztin bleiben ohne Erfolg.

Das Feuer in dem Haus an der Mülforter Straße beschränkte sich auf die Wohnung der 63-Jährigen, andere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.