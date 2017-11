Mönchengladbach-Schrievers. Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem außergewöhnlichen Einsatz gerufen. Auf der Akazienstrasse hatte eine junge Frau eine Kleiderspende in einen Container geworfen und stellte dann fest, dass sie in einem der Kleidungstücke ihre Scheckkarte vergessen hatte. Um an die verlorene Karte zu gelangen legte sich die Frau in die Einfüllklappe des Containers, berichtet die Feuerwehr.

Eine zur Hilfe gerufene männliche Person betätigte die Klappe und die Frau fiel in den Container. Nun kam sie an Ihre Bekleidung um die Scheckkarte sicherzustellen. Da die Einwurfklappen extra gegen eine Entnahme von außen gesichert sind, musste die Frau danach selbst gerettet werden. Mit hydraulischem Rettungsgerät öffnete die Feuerwehr den Container und befreite die Frau aus ihrer Zwangslage. Sie konnte mitsamt ihrer Scheckkarte unverletzt nach Hause entlassen werden.