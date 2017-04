Mönchengladbach. Bei einem Handgemenge mit einem Mann ist eine Frau in Mönchengladbach auf offener Straße angeschossen und schwer verletzt worden. Auch der Mann erlitt eine Schussverletzung. Staatsanwaltschaft und Polizei vermuten ein versuchtes Tötungsdelikt.

Wie die Polizei mitteilte waren der 38-Jährige und die 32-Jährige gegen 12:30 Uhrauf der Waldhornstraße in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden mehrere Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe abgegeben. Die Frau rief über den Notruf die Polizei zur Hilfe, nachdem sie mehrere Schussverletzungen erlitten hatte. Sie wird derzeit schwerverletzt in einem Krankenhaus behandelt. Der 38Jährige hat eine Schussverletzung am Bein davon getragen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der Mann die Frau angegriffen und auf sie geschossen haben. Die Umstände seiner Verletzung, des Hintergrundes der Tat und die Frage, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen werden derzeit von einer Mordkommission ermittelt. Der 38jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen - Anruf unter Telefon 02161/ 290 erbeten.